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    YaşamYağışlı hava kazaya yol açtı 1 ölü, 6 yaralı
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    Yağışlı hava kazaya yol açtı 1 ölü, 6 yaralı

    Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Kadir Yaman'ın (30) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde sıkışan Kadir Yaman hayatını kaybederken diğer otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

    07.03.2022 - 08:12 | | DHA
    Yağışlı hava kazaya yol açtı 1 ölü, 6 yaralı

    Kaza, saat 23.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi, Demirtaş Yolu Caddesi, çöplük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Demirtaş’tan Küçükbalıklı Mahallesi istikametine seyir halinde olan Kadir Yaman idaresindeki 16 LJ 883 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil orta refüjü aşarak, karşı yönden gelen Nihal Toker yönetimindeki 77 AE 134 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, karşı şeride geçen otomobili sürücüsü Kadir Yaman otomobilde sıkışırken, diğer otomobilde bulunan Nihal Toker ile birlikte oğlu Y.E. Toker (4), Tuğba Kuşçu, Ömer Kuşçu, Şevval Kuşçu, E. Kuşçu (5) yaralandı.

    Yağışlı hava kazaya yol açtı 1 ölü, 6 yaralı

    Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Yaman’ı kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı yolu araç trafiğine kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Otomobilin kapılarını kesen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bir çocuk babası Kadir Yaman burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan 6 yaralının ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri çalışmalarının tamamlanması ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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