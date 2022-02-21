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    YaşamVan'da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı
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    Van'da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı

    Van'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı.

    21.02.2022 - 09:33 | | DHA
    Van'da göçmen kaçakçılığına 4 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, son 1 haftada belirlenen adreslere 3 ayrı operasyon düzenledi. Göçmen ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 organizatör, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el kondu.

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