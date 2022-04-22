°
Şehir seçiniz
    BİST2.473-3.30EURO15.93-0.11USD14.750.36ALTIN917.50-0.55
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamUzman çavuş başından silahla vurulmuş halde bulundu
    HaberlerYaşam Haberleri Uzman çavuş başından silahla vurulmuş halde bulundu
    ABONE OL

    Uzman çavuş başından silahla vurulmuş halde bulundu

     Malatya'da aracında başından silahla vurulmuş halde bulunan uzman çavuş hastanede tedavi altına alındı.

    22.04.2022 - 22:30 | | İHA
    Uzman çavuş başından silahla vurulmuş halde bulundu

    Olay, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Aşağıulupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında park halinde bir aracı gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları kontrolde araçta başında silahla vurulmuş bir kişiyi buldu. Şahsın Tunceli ilinde görev yapan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Onur D. olduğu belirlenirken, ağır yaralı şahıs bölgeye çağrılan ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Uzman Çavuş Onur D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

    Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

    Karadeniz gazıyla ilgili flaş gelişme! Bakan resmen duyurdu: Çalışmaya başladı

    Karadeniz gazıyla ilgili flaş gelişme! Bakan resmen duyurdu: Çalışmaya başladı

    TBMM Başkanı Şentop’tan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” mesajı

    TBMM Başkanı Şentop’tan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” mesajı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

    Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

    Sıradaki Haber
    Karadeniz gazıyla ilgili flaş gelişme! Bakan resmen duyurdu: Çalışmaya başladı

    Karadeniz gazıyla ilgili flaş gelişme! Bakan resmen duyurdu: Çalışmaya başladı

    Sıradaki Haber
    Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi Şuşa'da başladı, Aliyev'den dikkat çeken 'zafer' mesajı

    Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi Şuşa'da başladı, Aliyev'den dikkat çeken 'zafer' mesajı

    Sıradaki Haber
    Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

    Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

    Sıradaki Haber