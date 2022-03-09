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    YaşamUzaklaştırma kararı bulunan koca dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini bıçakladı
    HaberlerYaşam Haberleri Uzaklaştırma kararı bulunan koca dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini bıçakladı
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    Uzaklaştırma kararı bulunan koca dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini bıçakladı

    Konya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah K., boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice K. ve kayınvalidesi Fatma G.’yi bıçakladı. Yaralanan anne ve kızı tedaviye alınırken, polis, kaçan Abdullah K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    09.03.2022 - 15:16 | | Duygu KARAKOÇ/ KONYA,(DHA)
    Uzaklaştırma kararı bulunan koca dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini bıçakladı

    Olay, saat 08.00 sıralarında Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Abdullah K., ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Hatice K.'nin birlikte kaldığı kayınvalidesi Fatma G.'nin evine gitti. Özel bir hastanede yardımcı hizmetler bölümünde çalışan Hatice K. de işe gitmek için evden çıktığında merdivenlerde eşi Abdullah K. ile karşılaştı. Çift  tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah K., eşi ve gürültüyü duyup çıkan kayınvalidesine bıçakla saldırdı. Kadınlar kaçmaya çalışırken apartmandan çıkan Abdullah K., eşi ve kayınvalidesine sokakta da bıçaklı saldırıda bulundu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Hatice K. ile Fatma G., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

    3 GÜN ÖNCE DE DÖVMÜŞ  

    Abdullah K.'nin olaydan 3 gün önce de eve gelip eşi Hatice K.'yi dövdüğü öne sürüldü. Hatice K.'nin eşinin zaman zaman  eve gelip rahatsız etmesi üzerine geçen hafta bina yönetimine apartmanın giriş kapısının şifresinin değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu belirtildi. 

    Polis, kaçan  Abdullah K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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