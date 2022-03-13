°
Şehir seçiniz
    BİST2.0540.57EURO16.16-1.07USD14.78-0.45ALTIN942.60-0.99
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamUyuşturucu ve silahlarla yakalandı
    HaberlerYaşam Haberleri Uyuşturucu ve silahlarla yakalandı
    ABONE OL

    Uyuşturucu ve silahlarla yakalandı

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polisin eve düzenlediği operasyonda 9 kilo 503 gram esrar, 1 uzun namlulu silah ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi, üzerinden 84 gram esrar çıkan M.Ş. gözaltına alındı.

    13.03.2022 - 11:24 | | DHA
    Uyuşturucu ve silahlarla yakalandı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, M.Ş.'nin Silvan'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan M.Ş., durdurularak üzerinde arama yapıldı. Üzerinden 84 gram esrar çıkan M.Ş.'nin evinde yapılan aramada ise 9 kilo 503 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca adreste 1 uzun namlulu silah ve 1 pompalı tüfek ile bu silahlara ait fişek bulundu. Gözaltına alınan M.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Erken emeklilik için flaş detay! Tarih öne çekiliyor, formül basit, 18 yaş ve üzeri...

    Erken emeklilik için flaş detay! Tarih öne çekiliyor, formül basit, 18 yaş ve üzeri...

    Yeni kar yağışı dalgası geliyor! Kar hayatı felç edecek! Kar için tarih verildi! Çarşamba günü...

    Yeni kar yağışı dalgası geliyor! Kar hayatı felç edecek! Kar için tarih verildi! Çarşamba günü...

    Ev alacakları ilgilendiriyor! Büyük zam geldi! 1 metrekare 2 asgari ücret

    Ev alacakları ilgilendiriyor! Büyük zam geldi! 1 metrekare 2 asgari ücret

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sigaraya zam mı geldi? 13 Mart 2022 sigara güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, JTİ, BAT, Philip Morris 2 TL zamlandı mı?

    Sigaraya zam mı geldi? 13 Mart 2022 sigara güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, JTİ, BAT, Philip Morris 2 TL zamlandı mı?

    Sıradaki Haber
    Erken emeklilik için flaş detay! Tarih öne çekiliyor, formül basit, 18 yaş ve üzeri...

    Erken emeklilik için flaş detay! Tarih öne çekiliyor, formül basit, 18 yaş ve üzeri...

    Sıradaki Haber
    Sevgiliye uzun kısa romantik günaydın mesajları! Kadın ve erkek için etkileyici, resimli sevgiliye günaydın sözleri 2022!

    Sevgiliye uzun kısa romantik günaydın mesajları! Kadın ve erkek için etkileyici, resimli sevgiliye günaydın sözleri 2022!

    Sıradaki Haber
    Kiev teyakkuza geçti! Füzelerle bekliyorlar

    Kiev teyakkuza geçti! Füzelerle bekliyorlar

    Sıradaki Haber