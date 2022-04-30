Ünlü iş insanından zina davası! Ahlaka aykırı yaşıyor

‘PROJEHANE’ ve ‘Rotahane’ adlı platformların kurucu ortağı Bilge Kuru Eren, 5 yıl önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak iki çocuğunun babası işinsanı Çağlayan Eren’e Boşanma davası açmıştı. Aldatıldığını iddia eden Bilge Kuru Eren, eşinin haftanın iki üç gününü dışarıda geçirdiğini, evi bir otel ve çamaşırhane olarak kullanmaya başladığını öne sürmüştü.

Eşinin ‘ihtiyacım var, annemin evinde kalacağım’ diyerek evden ayrıldığını dilekçesinde belirten Bilge Kuru Eren, Çağlayan Eren’in bir daha eve dönmediğini, bir kadın ile tatil fotoğraflarını gördüğünü ifade etti. Bilge Kuru Eren, kendisi ve çocukları için 75 bin lira nafaka ve 6 milyon lira Tazminat istemişti. Taraflar arasındaki boşanma davası 5 yıldır devam ederken bu kez iş insanı Çağlayan Eren, aldatıldığını öne sürerek ‘zina’ nedeniyle eşine boşanma davası açtı.

‘AHLAKA AYKIRI YAŞIYOR’

İddiaya göre Bilge Kuru Eren, iş gezilerine sevgilisini de dahil ediyor, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden herkese açık bir şekilde paylaşıyordu. Çağlayan Eren’in dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Ahlaka aykırı davranarak evlilik birliğinde kusurlu olan Bilge Kuru Eren ile müvekkilin ‘zina’ nedeniyle boşanmalarını istiyoruz. Çocukların velayetlerinin babaya verilmesini talep ediyoruz. Müvekkil için 7 bin 500 lira nafaka ile 1 milyon manevi, 11 milyon lira tazminatın davalıdan tahsilini talep ediyoruz.”