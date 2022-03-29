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    YaşamÜniversiteli Şeyma ve arkadaşını katletmişler! İstismarda bulunup Kızılırmak'a atmışlar
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    Üniversiteli Şeyma ve arkadaşını katletmişler! İstismarda bulunup Kızılırmak'a atmışlar

    Kırşehir'de, cesedi elleri arkadan kelepçeli Kızılırmak'ta bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in tutuklanan katil zanlısı güvenlik görevlilerinden Sami Aydoğan, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdüklerini itiraf etti. Genç kız gibi öldürülüp nehre atılan erkek arkadaşının cesedi ise aranıyor.

    29.03.2022 - 07:51 |
    Üniversiteli Şeyma ve arkadaşını katletmişler! İstismarda bulunup Kızılırmak'a atmışlar

    Kırşehir'de, cesedi elleri arkadan kelepçeli olarak Kızılırmak'ta bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in (18) katil zanlısı olarak tutuklanan, Kırşehir Asri Mezarlığında görev yapan 2 güvenlik görevlisinden Sami Aydoğan suçlarını itiraf ederken, Şefik Ekici ise reddetti.

    Aydoğan'ın ifadesine göre, Ağbayır mevkiindeki ormanlık alana giderek alkol almaya başlayan 2 güvenlik görevlisi, Hasan Aydoğan (21) ve evlilik planları yaptığı Şeyma Demir'in (18) bölgeye geldiğini görünce, yanlarına gidip, silahlarını göstererek kendilerini polis olarak tanıttı.

    İki gence, 'gözaltına alındıklarını' söyleyerek ters kelepçe takıp, kendi otomobillerine alan güvenlik görevlileri, Kızılırmak kıyısına götürdü.

    BELEDİYE BAŞKANININ YEĞENİ ÇIKTI

    Burada alkol alma devam eden 2 güvenlik görevlisi, iddiaya göre tecavüz ettikleri genç kızı, ensesinden tek kurşunla vurarak öldürüp, Kızılırmak'a attı. Ardından Hasan Aydoğan'ı da karnından vurup öldüren güvenlik görevlileri, Aydoğan'ın cesedini de yine Kızılırmak'a attı.

    Üniversiteli Şeyma ve arkadaşını katletmişler İstismarda bulunup Kızılırmaka atmışlar

    Demir'e tecavüz edip öldürdüğünü itiraf eden Sami Aydoğan'ın da cinayetin ardından otomobilini yıkatarak, delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi. Suçlamaları reddeden Şefik Ekici'nin ise CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun yeğeni olduğu öğrenildi.

    Genç kızın cesedinin, montunun içinde oluşan hava kabarcıkları sayesinde su yüzüne çıktığı ve kıyıya vurduğu belirtilirken, karnından vurulduğu için vücuduna su dolduğu ve bu yüzden cesedi ırmak dibine çöktüğü tahmin edilen Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Şeyma Demir, Ankara'da yapılan otopsinin ardından dün merkeze bağlı Akçaağıl köyünde toprağa verildi. Babası Vedat Demir'in gözyaşlarına boğulduğu törene, HP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Şeref Baran Genç'te katıldı. (Ali Altuntaş-Sabah)

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