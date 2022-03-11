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    YaşamÜniversite öğrencisi Rabia'dan acı haber! Köpekten kaçarken dehşeti yaşadı
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    Üniversite öğrencisi Rabia'dan acı haber! Köpekten kaçarken dehşeti yaşadı

    Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

    11.03.2022 - 18:13 | | Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
    Üniversite öğrencisi Rabia'dan acı haber! Köpekten kaçarken dehşeti yaşadı

    Olay, 5 Martta akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.

    Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti. Kallı'nın ölümünü, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, sosyal medya hesabından duyurdu. Prof. Dr. Çarıkçı açıklamasında, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1inci sınıf öğrencimiz Rabia Kallı, geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

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