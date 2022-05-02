Tüfek ateş alınca karşısındaki kişiyi vurdu

Olay, Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, kaporta dükkanı olan E.B.nin iş yerinde elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu karşısında bulunan Y.K. vuruldu. Yaralanan Y.K. arkadaşları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Saçmaların karnına isabet etmesi sonucu yaralanan Y.K. ameliyata alındı. E.B. ise gözaltına alındı. E.B. ifadesinde, av tüfeğinin aniden ateş aldığını, Y.K.nin vurulduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.