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    Tüfek ateş alınca karşısındaki kişiyi vurdu

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, E.B.'nin elindeki tüfeğinin ateş alması sonucu karşısındaki Y.K. yaralandı.

    02.05.2022 - 01:55 | | Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
    Tüfek ateş alınca karşısındaki kişiyi vurdu

    Olay, Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, kaporta dükkanı olan E.B.nin iş yerinde elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu karşısında bulunan Y.K. vuruldu. Yaralanan Y.K. arkadaşları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Saçmaların karnına isabet etmesi sonucu yaralanan Y.K. ameliyata alındı. E.B. ise gözaltına alındı. E.B. ifadesinde, av tüfeğinin aniden ateş aldığını, Y.K.nin vurulduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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