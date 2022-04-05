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    YaşamTIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı
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    TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı

    Bursa'da sürücüsünün kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

    05.04.2022 - 07:28 | | Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
    TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı

    Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl mevkisinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Ahmet Altındağ (42) yönetimindeki 51 KB 316 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Tülay Gümrah (35) yönetimindeki 34 BMC 275 plakalı otomobil ve onun önündeki Serkan Küçük (36) yönetimindeki 16 KPL 28 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobillerin sürücüleri ile 16 KPL 28 plakalı otomobildeki yolcu Seçkin Fırat Dinç (35) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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