°
Şehir seçiniz
    BİST2.458-0.33EURO15.840.87USD14.940.57ALTIN903.990.81
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamTCDD’den vatandaşlara ilaçlama uyarısı! 9-15 Mayıs tarihlerinde...
    HaberlerYaşam Haberleri TCDD’den vatandaşlara ilaçlama uyarısı! 9-15 Mayıs tarihlerinde...
    ABONE OL

    TCDD’den vatandaşlara ilaçlama uyarısı! 9-15 Mayıs tarihlerinde...

    Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, otla mücadele çerçevesinde 9-15 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Kütahya güzergahlarında ilaçlama yapılacağı kaydedilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

    06.05.2022 - 11:24 |
    TCDD’den vatandaşlara ilaçlama uyarısı! 9-15 Mayıs tarihlerinde...

    Konuyla ilgili TCDD’den yapılan yazılı açıklamada ilaçlamanın 9-15 Mayıs tarihlerinde planlanan farklı güzergahlarda yapılacağı belirtildi.

    Açıklamada, “Afyon-Dinar, Dinar-Kaklık, Dinar-Gümüşgün-Burdur- Isparta, Isparta-Afyon, Afyon-Dumlupınar, Afyon-Eskişehir-Kütahya, Kütahya Dursunbey, Dursunbey-Balıkesir istasyonları arasında ‘özel ilaçlama treni’ ile otla mücadele çalışmaları çerçvesinde ilaçlama yapılacaktır. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır.

    Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları ve arıların uzaklaştırılması önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

    Tuzla’da gemide karbondioksit sızıntısı: 4 işçi zehirlendi
    İlgili Haber
    Tuzla’da gemide karbondioksit sızıntısı: 4 işçi zehirlendi
    1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Adliyeye sevk edildiler
    İlgili Haber
    1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Adliyeye sevk edildiler
    Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu
    İlgili Haber
    Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu
    Suudi Arabistan havayolları 2 yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarına başlıyor
    İlgili Haber
    Suudi Arabistan havayolları 2 yıl aradan sonra İstanbul uçuşlarına başlıyor

    GÜNCEL HABERLER

    Sarıgül: Buradaki göçmenler AB ülkelerine eşit olarak dağıtılmalı

    Sarıgül: Buradaki göçmenler AB ülkelerine eşit olarak dağıtılmalı

    Asiye Atalay cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Sosyal medyada son canlı yayını izlemiş

    Asiye Atalay cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Sosyal medyada son canlı yayını izlemiş

    Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

    Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma hutbesi 6 Mayıs! Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? (PDF indirme linki)!

    Cuma hutbesi 6 Mayıs! Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? (PDF indirme linki)!

    Sıradaki Haber
    Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

    Estonya Merkez Bankası, Ukrayna için 2 Euro madeni para basacak

    Sıradaki Haber
    Türkiye'den 2 milyar dolarlık ihracat!

    Türkiye'den 2 milyar dolarlık ihracat!

    Sıradaki Haber
    Memur zammı ne kadar olacak? Memur zam oranı ne? Memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

    Memur zammı ne kadar olacak? Memur zam oranı ne? Memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

    Sıradaki Haber