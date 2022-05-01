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    Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen gruplar gözaltına alındı.

    01.05.2022 - 09:57 | | Murat DELİKLİTAŞ-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)
    Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı

    Şişli Harbiye'de ara sokaklarından Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan 8'i kadın, 4'ü erkek 12 kişi ellerinde dövizlerle Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, slogan atarak yürüyen gruba müdahale etti. Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi olduğu öğrenilen grup gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Yine başka bir grup Kurtuluş'tan Taksim'e yürümek istedi. Bu gruptakiler de gözaltına alındı.

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