Spor salonunda dehşet! 20 kiloluk plakayı yüzüne attı

Akıllara durgunluk veren olay, Kuzey Bölgesi'nde 22 Ekim 2020'de meydana geldi. Avustralya, Darwin yakınlarında yaşayan 33 yaşındaki Shane William Ryan ve adı açıklanmayan kurban, sabah erken saatlerde bir spor salonunda egzersiz yapıyordu. Kuzey Bölgesi Yüksek Mahkemesi'nin yeni yayımladığı videoda Ryan'ın, 20 kiloluk plakayı alıp kurbana doğru yürümeye başladığı görülüyor.

AYAĞI TAKILMIŞ GİBİ DAVRANDI

Ayağı takılmış gibi davranan Ryan plakayı, dambılla çalışan adamın yüzüne atıyor. Ryan daha sonra bileğini incitmiş numarası yapıyor. Bunun ardından kurbanın yanına gidip yardım ediyor ve sağlık ekiplerini çağırıyor.

Olayın ardından adamın kafatasında kırık, kaşında yarık ve yüzünde şişlik meydana geldi. Kurbanın ayrıca psikolojik sorunlar yaşamaya devam ettiği açıklandı.

İLİŞKİLERİ "ARKADAŞÇA"

33 yaşındaki saldırgan aylarca olayın kazara yaşandığını öne sürse de geçen ayki duruşmada eyleminin kasıtlı olduğunu kabul etti. İki taraf arasındaki ilişki "arkadaşça" diye tanımlanırken, Ryan'ın plakayı neden attığı bilinmiyor.

YARGIÇ BİLE RAHATSIZ OLDU

Yargıç John Burns, Ryan'ın davasında herhangi bir "önemli kasıt veya planlama" kanıtı görmediğini söyledi. Yargıç Burns ayrıca, Ryan'ın "bariz bir neden sunamamasının rahatsız edici olduğunu" söyledi. Yargıç Burns, Ryan'a şunları söyledi: "Kurban sırt üstü yatarken ve elinde ağırlıklar olduğu için savunmasızdı, kendini koruyamadı. Ayrıca senin ona saldıracağına inanması için hiçbir nedeni yoktu. Bu suça karışmanız için bariz bir nedenin olmaması rahatsız edici. Bir suç için bariz bir nedenin olduğu durumlarda, suçlunun yeniden suç işleme olasılığını değerlendirmek çoğu zaman mümkündür. Belirgin bir nedenin olmadığı ve bu konuya ışık tutmamayı tercih ettiğiniz koşullarda ise bu mümkün değil." 19 ay hapis cezasına alan Ryan, en az 24 Kasım'a kadar şartlı tahliyeden yararlanamayacak.