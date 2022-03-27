°
Şehir seçiniz
    BİST2.176-0.03EURO16.350.16USD14.870.32ALTIN932.23-0.05
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamSpor salonunda dehşet! 20 kiloluk plakayı yüzüne attı
    HaberlerYaşam Haberleri Spor salonunda dehşet! 20 kiloluk plakayı yüzüne attı
    ABONE OL

    Spor salonunda dehşet! 20 kiloluk plakayı yüzüne attı

    Avustralya'da arkadaşının kafasına 20 kiloluk plaka atan Shane William Ryan, 19 ay hapis cezasına çarptırıldı. Saldırgan bir buçuk yıllık mahkeme süreci boyunca bunu neden yaptığını açıklamadı.

    27.03.2022 - 17:34 |
    Spor salonunda dehşet! 20 kiloluk plakayı yüzüne attı

    Akıllara durgunluk veren olay, Kuzey Bölgesi'nde 22 Ekim 2020'de meydana geldi. Avustralya, Darwin yakınlarında yaşayan 33 yaşındaki Shane William Ryan ve adı açıklanmayan kurban, sabah erken saatlerde bir spor salonunda egzersiz yapıyordu. Kuzey Bölgesi Yüksek Mahkemesi'nin yeni yayımladığı videoda Ryan'ın, 20 kiloluk plakayı alıp kurbana doğru yürümeye başladığı görülüyor.

    AYAĞI TAKILMIŞ GİBİ DAVRANDI

    Ayağı takılmış gibi davranan Ryan plakayı, dambılla çalışan adamın yüzüne atıyor. Ryan daha sonra bileğini incitmiş numarası yapıyor. Bunun ardından kurbanın yanına gidip yardım ediyor ve sağlık ekiplerini çağırıyor.

    Olayın ardından adamın kafatasında kırık, kaşında yarık ve yüzünde şişlik meydana geldi. Kurbanın ayrıca psikolojik sorunlar yaşamaya devam ettiği açıklandı.

    İLİŞKİLERİ "ARKADAŞÇA"

    33 yaşındaki saldırgan aylarca olayın kazara yaşandığını öne sürse de geçen ayki duruşmada eyleminin kasıtlı olduğunu kabul etti. İki taraf arasındaki ilişki "arkadaşça" diye tanımlanırken, Ryan'ın plakayı neden attığı bilinmiyor. 

    YARGIÇ BİLE RAHATSIZ OLDU

    Yargıç John Burns, Ryan'ın davasında herhangi bir "önemli kasıt veya planlama" kanıtı görmediğini söyledi. Yargıç Burns ayrıca, Ryan'ın "bariz bir neden sunamamasının rahatsız edici olduğunu" söyledi. Yargıç Burns, Ryan'a şunları söyledi: "Kurban sırt üstü yatarken ve elinde ağırlıklar olduğu için savunmasızdı, kendini koruyamadı. Ayrıca senin ona saldıracağına inanması için hiçbir nedeni yoktu. Bu suça karışmanız için bariz bir nedenin olmaması rahatsız edici. Bir suç için bariz bir nedenin olduğu durumlarda, suçlunun yeniden suç işleme olasılığını değerlendirmek çoğu zaman mümkündür. Belirgin bir nedenin olmadığı ve bu konuya ışık tutmamayı tercih ettiğiniz koşullarda ise bu mümkün değil." 19 ay hapis cezasına alan Ryan, en az 24 Kasım'a kadar şartlı tahliyeden yararlanamayacak.

     

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya ve Ukrayna, Türkiye’de görüşecek! Tarih belli oldu

    Rusya ve Ukrayna, Türkiye’de görüşecek! Tarih belli oldu

    Türkiye için sevindiren gelişme! Son hali ortaya çıktı, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma...

    Türkiye için sevindiren gelişme! Son hali ortaya çıktı, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma...

    Ev satışlarında yeni dönem! Artık değişiyor, 3 yıl ve KDV...

    Ev satışlarında yeni dönem! Artık değişiyor, 3 yıl ve KDV...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya ve Ukrayna, Türkiye’de görüşecek! Tarih belli oldu

    Rusya ve Ukrayna, Türkiye’de görüşecek! Tarih belli oldu

    Sıradaki Haber
    Türkiye için sevindiren gelişme! Son hali ortaya çıktı, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma...

    Türkiye için sevindiren gelişme! Son hali ortaya çıktı, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma...

    Sıradaki Haber
    Prof. Dr. Ortaylı: “Şehirlere göç çekmek cehalettir”

    Prof. Dr. Ortaylı: “Şehirlere göç çekmek cehalettir”

    Sıradaki Haber
    EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…

    EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Kadınlarda 20, erkeklerde 25…
    Sıradaki Haber