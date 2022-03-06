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    Sokakta tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± husumetlisini öldürüp intihar etti

    Mersin'de Mahmut Duruer, sokak ortasÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± husumetlisi Ali Ã–ngel'i (35) pompalÄ± tÃ¼fekle Ã¶ldÃ¼rÃ¼p, aynÄ± silahla intihar etti.Â

    06.03.2022 - 00:35 | | Mehmet DOÄžANER/ERDEMLÄ°, (Mersin), (DHA)
    Sokakta tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± husumetlisini öldürüp intihar etti

    Olay, akÅŸam saatlerinde Erdemli ilÃ§esine baÄŸlÄ± TÃ¶mÃ¼k Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Duruel, aralarÄ±nda husumet olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Ali Ã–ngel ile sokakta tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nce Duruel, yanÄ±nda getirdiÄŸi pompalÄ± tÃ¼fekle Ã–ngel'e ateÅŸ aÃ§tÄ±. Silahtan Ã§Ä±kan saÃ§malarla aÄŸÄ±r yaralanan Ã–ngel, kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Duruel, 100 metre koÅŸtuktan sonra aynÄ± silahla kendisine de ateÅŸ etti.

    OLAY YERÄ°NDE HAYATINIÂ KAYBETTÄ°LER

    Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan kontroldeÂ Ã–ngel ile Duruel'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdikleri belirlendi.Â Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan Ã–ngel ile Duruel'in cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ekipler hastanede gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.

    Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

    Sokakta tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± husumetlisini Ã¶ldÃ¼rÃ¼p intihar etti

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