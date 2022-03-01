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    YaşamSobadan sıçrayan kıvılcım evi alev alev yaktı
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    Sobadan sıçrayan kıvılcım evi alev alev yaktı

    Kocaeli’de sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

    01.03.2022 - 23:26 |
    Sobadan sıçrayan kıvılcım evi alev alev yaktı

    Olay, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Serin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.N.’ye ait evde sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Alevleri görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sobadan sıçrayan kıvılcım evi alev alev yaktı

    Çatıdan başlayıp tüm binayı saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. A.N. yangından yara almadan kurtulurken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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