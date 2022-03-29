°
Şehir seçiniz
    BİST2.1900.81EURO16.370.57USD14.830.16ALTIN912.84-0.32
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamSınırı kaçak geçen araç kaza yaptı! 6 kişi yaralandı
    HaberlerYaşam Haberleri Sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı! 6 kişi yaralandı
    ABONE OL

    Sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı! 6 kişi yaralandı

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçen araç kaza yaptı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

    29.03.2022 - 10:49 | | İHA
    Sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı! 6 kişi yaralandı

    Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesine bağlı Gök Çayır mevkisinde meydana geldi. Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan araç, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) sulama aracı ile çarpıştı.

    Kazada İ.A., A.G., M.S., H.A., A.M. ve R.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    14 yaşında anne oldu! İğrenç istismar
    İlgili Haber
    14 yaşında anne oldu! İğrenç istismar
    Annesini rahatsız eden adamı iki yerinden bıçakladı
    İlgili Haber
    Annesini rahatsız eden adamı iki yerinden bıçakladı
    Turunç toplayan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
    İlgili Haber
    Turunç toplayan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
    Geri dönüşüm fabrikasında yangın
    İlgili Haber
    Geri dönüşüm fabrikasında yangın

    GÜNCEL HABERLER

    Kahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...

    Kahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...

    Tezgahlarda balık kalmadı! Fiyatlar uçtu

    Tezgahlarda balık kalmadı! Fiyatlar uçtu

    Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

    Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...

    Kahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...

    Sıradaki Haber
    Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber
    Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

    Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

    Sıradaki Haber
    Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

    Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

    Sıradaki Haber