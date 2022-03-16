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    YaşamSemira Arslan nasıl öldü, katili bulundu mu? Semira Arslan’ı kim öldürdü?
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    Semira Arslan nasıl öldü, katili bulundu mu? Semira Arslan’ı kim öldürdü?

    Hatay'da, 5 yıl önce kaybolan ve 2019 yılında su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan'ın (17), ölümüyle ilgili gözaltına alınanlardan; birlikte yaşadığı iddia edilen İbrahim D. (38) tutuklandı. Peki, Semira Arslan nasıl öldü, katili bulundu mu? Semira Arslan’ı kim öldürdü? Semira Arslan olayı nedir?

    16.03.2022 - 08:29 |
    Semira Arslan nasıl öldü, katili bulundu mu? Semira Arslan’ı kim öldürdü?

    Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2017 yılında kaybolan ve 2019'da su kuyusunda cesedi bulunan Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün gözaltına alınan 6 kişiden biri olan İbrahim D. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İbrahim D.'nin 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' tutuklandığı belirtildi. İşte Semira Arslan cinayeti…

    Semira Arslan olayı nedir, nasıl öldü?

    17 yaşındaki Semira Arslan, 31 Mayıs 2017 yılında Hatay’ın Altınözü ilçesinde kayboldu.

    22 Şubat 2019’da ise cesedi amcasının evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulundu. 5 yıldır ise 17 yaşında öldürülen Semira Arslan’ın katil ya da katillerine ulaşılamadı.

    Fulya ile Umudun Olsun programına başvuran annesi A.A. kızının katilinin son görüştüğü yengesi H.A. olduğunu iddia etti. Anne, suçladığı hem kardeşi hem de eltisi olan H.A. ile günlerce karşı karşıya geldi, kızının aile meclisi kararıyla öldürüldüğünü öne sürdü. İddiasına göre kızının İbrahim D. isimli evli bir adamla yasak aşk yaşaması aile üyelerini cinayete sevk etmişti. Günlerce ‘Semira'yı eve geldiğinde görmedim' açıklaması yapan H.A. en sonunda geri adım atarak ‘Semira'yı gördüm' dedi.

    Suçlanan yenge ve eşi A. A. ise S.Ç.’yi suçladı.

    Semira Arslan nasıl öldü, katili bulundu mu Semira Arslan’ı kim öldürdü

    Semira Arslan’ı kim öldürdü, katili kim?

    Hatay Altınözü Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla bu sabah saatlerinde Hatay Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri harekete geçti.

    Hatay'da, 5 yıl önce kaybolan ve 2019'da su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan’ın (17) ölümüyle ilgili 5'i akrabası 6 kişi gözaltına alındı.

    Gazeteci Fulya Öztürk'ün sunduğu FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programına konu olan Semira Arslan cinayetinde 5 yıl sonra düğmeye basıldı ve Semira Arslan’ın ölümüyle ilgili amcalar A.A., R.A. eşleri H.A., R.A., H.E.A. ve Semira Arslan'ın aşk yaşadığı söylenen S.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.

    Başsavcılığın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boynuyoğun Mahallesi'nde gözaltına alınan ve birlikte yaşadığı iddia edilen İbrahim D. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

    İbrahim D.'nin 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' tutuklandığı belirtildi. 

    Gözaltındaki genç kızın akrabası olan 5 kişinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

     

     

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