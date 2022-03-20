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    YaşamŞarkıcı Murat Kalacı, “Şarkılarımda Hayallerim Var, Her Şeyden Önemlisi Ben Varım!”
    HaberlerYaşam Haberleri Şarkıcı Murat Kalacı, “Şarkılarımda Hayallerim Var, Her Şeyden Önemlisi Ben Varım!”
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    Şarkıcı Murat Kalacı, “Şarkılarımda Hayallerim Var, Her Şeyden Önemlisi Ben Varım!”

    Şarkıcı Murat Kalacı, “Şarkılarımda hayallerim var. Her şeyden önemlisi her şarkımda ben varım. Hayata bakış açımı müzikle yansıtıyorum. Müzik, en özel sanat dallarından birisi. Yaratıcılık işin içinde. Duygu var, heyecan var. İnişler ve çıkışlar var. Tıpkı hayat gibi. Bir insan duygularını uzun uzun da anlatabilirim, bir şarkıyla kısa ama öz bir şekilde de anlatabilir. Ben ikinci yolu seçiyorum” ifadelerinde bulundu.

    20.03.2022 - 19:12 |
    Şarkıcı Murat Kalacı, “Şarkılarımda Hayallerim Var, Her Şeyden Önemlisi Ben Varım!”

    Sözlerine devam eden Murat Kalacı, “2003 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dünyaya geldim. Daha sonra ailemle birlikte İstanbul’a taşındık. Burada eğitim hayatıma başladım. Lise yıllarımda eğitim hayatımı yarıda kesip ticarete atıldım. Kapalıçarşı’da giyim ve saat üzerine satışlar gerçekleştirdim. Daha sonra ise müzik dünyasına giriş yaptım. Küçüklüğümden beri kendi şarkımı çıkarmayı çok istiyordum. Bunu da başardım.” sözleriyle hayatına dair önemli detayları paylaştı.

    Dindon” ve “Ankara” Adlı Parçalarım Benim için Çok Özel

    Murat Kalacı, “Yaşım çok genç. Bu, benim için çok daha özel. Çünkü genç yaşta başladım profesyonel müzik kariyerime. Deneyim elde edebileceğim çok zaman var önümde. Hayallerle yaşıyorum ben. Bir gün hayallerimi gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum hep. Müzik konusunda bunu başardım. Kendi şarkımı çıkarmak istiyordum. Benim için çok özel iki şarkı çıkardım.” açıklamalarında bulundu.

    Sözlerine devam eden şarkıcı Murat Kalacı, “Sahne ismim Murobraym. “Dindon” adlı şarkımı çıkardım ilk önce. Hayallerime sürekli bir yenisini ekliyorum. Çıkardığım şarkılar da bunun bir göstergesi. Dindon’a klip çektiğim sırada “Ankara” adlı şarkımı çıkardım. Üretken olmayı seviyorum. Bu parçam da diğeri gibi geniş bir kitleye ulaştı ve çok sevildi. Bu durum beni bir hayli mutlu etti açıkçası. Hayranlarıma ulaşabilmek için birçok sosyal medya platformunda hesabım var. Bu platformlardan hayranlarımı bilgilendirici gönderiler paylaşıyorum. Projelerime yenilerini ekleyeceğim, kendimi daha fazla geliştireceğim. Esasen müzik benim için bir iş olmadığı için bu alanda yaptığım her şey kendimi huzurlu hissetmemi sağlıyor. Bu nedenle daha farklı parçalar çıkarmayı ve hayranlarıma bu parçalarla seslenmeyi düşünüyorum.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

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