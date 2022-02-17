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    YaşamSarıyer'de yola düşen kadını İETT otobüsü ezdi
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    Sarıyer'de yola düşen kadını İETT otobüsü ezdi

    Sarıyer'de ayağı takılınca yola düşen kadının bacakları İETT otobüsünün altında kaldı.

    17.02.2022 - 13:49 |
    Sarıyer'de yola düşen kadını İETT otobüsü ezdi

    Olay saat 12.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre durakta bekleyen bir kadın İETT otobüsünün yaklaştığını görünce el kaldırarak yola doğru yürüdü. Bu sırada ayağı takılan kadın dengesini kaybederek kaldırımdan yola düştü.

    Yola düşen kadını fark etmeyen İETT otobüsü şoförü kadının üzerinden geçti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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