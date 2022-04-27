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    YaşamŞanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
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    Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

    Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada yerel gazeteci Fehmi Kaplan (51) ile Halit Öz (51) yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

    27.04.2022 - 22:18 | | Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)
    Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

    Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Suruç karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine gelmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 GJ 628 plakalı minibüs ile 27 AJG 504 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, yerel bir televizyon kanalında muhabir olarak çalışan Fehmi Kaplan ile Halit Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin müdahalesi sonucu araçlardan çıkarılan yaralılardan Yılmaz Kaçmaz (14), Kerim Kaçmaz (21), Abdülkadir Kaçmaz (46), Naide Kaçmaz (50), Nuri Yavuzer (53) Muhittin Özlem (54) kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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