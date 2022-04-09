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    Yaşam'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı
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    'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkol alan sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" diye uyaran kişiler arasında kavga çıktı. Polis iki grubu güçlükle ayırırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

    09.04.2022 - 20:10 | | Ergün AYAZ/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)
    'Ramazanda alkol içemezsiniz' tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı

    Olay, saat 18.30 sıralarında Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yürüyüş Yolu diye bilinen trafiğe kapalı cadde üzerinde bir grup sokak müzisyeni, iddiaya göre alkol alıp, şarkı söyledi. Sokak müzisyenleri ile kendilerini "Ramazan ayında alkol almayın" şeklinde uyaran kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu güçlükle sakinleştirip, 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Olay anında müzisyen arkadaşlarının vatandaşlar tarafından darbedildiğini öne süren Emir Hüner, "Ayrı ayrı kentlerden gelip toplanmıştık, sokak müziği yapıyorduk. İçki içilmesinden rahatsız olan insanlar olmuş ve şikayet etmişler. Bu yüzden kaldırmaya geldiler. Bizim müzisyenler de kalkmak istemeyince bir vatandaş arkadaşımıza yumruk attı. Daha sonra kargaşa oldu" dedi.

    Ramazanda alkol içemezsiniz tartışması kavgaya dönüştü; 3 gözaltı

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