Ramazan sonrası da yardımlara devam edeceğiz dedi bu konuda çeşitli kurumlarla görüşüyoruz diye ekledi! Hayırsever iş insanı Sevgi Ataman hız kesmiyor

İş insanı Sevgi Ataman yeni yapmış olduğu yardımla alakalı şunları iletti; “Ramazan ayı paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. Veren elle alan elin buluştuğu bir aydır. Bizlerde bu ayda gerçekten ihtiyacı olan kişilere bazı gıda yardımları yaparak, onların aile huzuruna ve iftar sofralarına ufak bir yardım sağlamaya çalıştık. Bu konuda da çeşitli hayır kurumları ile bu yardımları ulaştırıyoruz. Ben inanıyorum ki, iyi niyetle hazırlanan her şeyin bereketi de bol oluyor, yardımlarında aynı niyetle ve hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını düşünüyorum. Bu yıl 2000 aileye kumanya dağıtarak, elimizden gelenleri yapmaya çalıştık. Ramazan sonrası da bir aş evi kurmayı planlıyoruz.”