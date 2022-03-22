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    YaşamPolisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar
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    Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar

    Adana'nın Kozan ilçesinde polisin ihtarlarına uymayarak kaçan motosiklet, bu sırada devrilerek kaza yaptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    22.03.2022 - 09:21 |
    Polisten kaçtıkları motosiklet devrilince yaralandılar

    Gece saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakasız bir motosikletten şüphelenip, 'Dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında kontrolden çıkan motosiklet, devrildi. Kazada yaralanan Seyfettin B. ve Orhan T., polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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