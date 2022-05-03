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    YaşamPlajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti
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    Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

    Tekirdağ'da Serap Çakmar, plajda gezerken bulduğu, içerisinde 16 bin 800 lira ile 900 dolar bulunan çantayı jandarma aracılığıyla sahibine teslim etti.

    03.05.2022 - 14:52 | | Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
    Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

    Süleymanaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki Gündal Plajı'nda yürüyüş yapan Serap Çakmar, sahipsiz bir çanta buldu. Çakmar, açıp baktığı çantanın içerisinde 16 bin 800 lira ve 900 dolar olduğunu gördü.

    Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

    Çakmak, çantayı alıp Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek teslim etti. Jandarmanın yaptığı araştırmada çantanın Serpil ve Gürkan Özmert çiftine ait olduğu belirlendi. Ekiplerin ulaştığı Serpil Özmert, karakola gelerek, paralarını teslim aldı. Özmert, çantayı bulup jandarma aracılığıyla kendisine teslim eden Serap Çakmar'a teşekkür etti.

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