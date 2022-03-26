Otomobilin Almanya'da takılan 28 bin TL değerindeki lastiklerini kestiler

Olay, Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Sabah işe gitmek için apartmandan çıkan İbrahim Koca, aracının lastiklerinin havasının inmiş olduğunu fark etti. Koca, lastikleri incelendiğinde kesildiğini görüp polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Kimseyle herhangi bir husumeti olmadığını belirten İbrahim Koca, "Sabaha karşı site bahçesine yaklaşan otomobilden inen bir kişi, aracın 4 lastiğini defalarca bıçaklayıp kaçıyor.

Lastikleri de daha yeni almıştık. Almanya'da takılıp buraya geldi. Sadece 3 bin 500 kilometre yol yapmış lastikler. Lastiklerin tanesi 7 bin lira ve zararımız 28 bin lira. Hiç kimseyle bir husumetimiz yok ve kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Bunun bir an önce emniyet tarafından çözülmesini ve yapan kişinin yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.