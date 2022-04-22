Kaza, akÅŸam saatlerinde ÅžanlÄ±urfa- ViranÅŸehir karayolunun 35'inciÂ kilometresindeÂ BakÄ±mlÄ± Mahallesinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, iftar yemeÄŸinden sonra arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte gezintiye Ã§Ä±kan Ä°lhami Damarâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 06 DC 6939 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, stabilize yolda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucuÂ DSÄ°â€™ye ait, yaklaÅŸÄ±k 7 metre derinliÄŸindekiÂ sulama kanalÄ±na uÃ§tu. Can pazarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± olayda hafif ticari araÃ§taÂ bulunan Abdullah Demir (18) kendi imkanlarÄ±yla kanaldan kurtuldu. Bir sÃ¼re sonra araÃ§ sulara gÃ¶mÃ¼lerek gÃ¶zden kayboldu. Kanaldan Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaranÂ Abdullah Demirâ€™in Ã§evredekilerden yardÄ±m istemesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±daÂ jandarma, itfaiye, AFAD ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

ZAMANLA YARIÅžTILAR

Kaza yerine gelenÂ ekipler,Â hafif ticari araÃ§takiÂ 5 kiÅŸiyeÂ ulaÅŸamayÄ±nca bÃ¶lgeyeÂ su altÄ± polisleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Ä°hbarla olay yerine gelen dalgÄ±Ã§ polisler, kÄ±sa sÃ¼rede Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlarken saÄŸlÄ±k ekipleri ise kendi imkanÄ±yla araÃ§tanÂ Ã§Ä±kan yaralÄ±yÄ±Â ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±ktan sonra hastaneye kaldÄ±rdÄ±. DalgÄ±Ã§ polisler, sulara gÃ¶mÃ¼len aracÄ±nÂ iÃ§erisindeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°lhami Damar, Ä°zzet AÃ§Ä±kgÃ¶z, Alican Demirli, BÃ¼nyamin Nerede veÂ Mehmet ReÅŸat Demir'iÂ Ã§Ä±karmak iÃ§in zamanla yarÄ±ÅŸtÄ±. DalgÄ±Ã§ polislerin kanalda yaptÄ±ÄŸÄ± aramada aracaÂ ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ekipler, araÃ§ta bulunan veÂ isimleri henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen 3 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸtÄ±. DiÄŸer 2 kiÅŸiyi aramaÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise devam ediyor.

VALÄ° Ä°NCELEME YAPTI

YaÅŸanan acÄ± haberi alan aileler de olay yerine akÄ±n etti. Burada toplanan kalabalÄ±ÄŸÄ±n, gÃ¶revlilerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na engel olmasÄ± Ã¼zerine uzaklaÅŸmalarÄ± istendi. Bu nedenle Ã§Ä±kan gerginlik, Ã§evredekilerin araya girmesiyle son buldu. KazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye gelen ÅžanlÄ±urfa Valisi Abdullah Erin, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SelÃ§uk DoÄŸuÅŸ, Ä°l Jandarma KomutanÄ± TuÄŸgeneral Metin DÃ¼z, kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ederek ekiplerden bilgi aldÄ±.