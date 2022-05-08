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    YaşamOtobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
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    Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye otobüsü şoförü Niyazi Ateş, aracında rahatsızlanan yolcu Meral Y.’yi (38) güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

    08.05.2022 - 09:17 | | Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
    Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

    Olan, dün öğlen saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Alanyurt-İnegöl seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan Meral Y., henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Kadının baygınlık geçirdiğini fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken, şoför Niyazi Ateş güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Otobüste bulundan diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan Meral Y., tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otobüs sürücüsünü tebrik ederek "Helal olsun kaptan. Otobüste fenalık geçiren yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum" dedi.

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