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    YaşamOltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı
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    Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı

    Erzurum’un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çayda kaybolan çifti arama çalışmalarına sabah saatleri ile yeniden başlandı.

    29.04.2022 - 08:50 |
    Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı

    Dün meydana gelen trafik kazasında Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez’e ait 39 TD 124 plakalı otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar mahallesinde kafa kafaya çarpışmış ve iki araçta Oltu çayına uçmuştu.

    Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı

    Kaza sonrası coşkun akan Oltu çayından Özkan Ölmez ve Eşi Müberra Ölmez kendi imkanları ile yaralı olarak dışarıya çıkarken 55 AFC 706 plakalı otomobil içerisinde bulunan Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile Büşra Tosun'un cesedine ulaşıldı. Çayda kaybolan Fevzi Bulut ve eşi Sevinç Bulut'un aranmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

    Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı

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