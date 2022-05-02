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    YaşamOGM’den 'her anne için bir ağaç'
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    OGM’den 'her anne için bir ağaç'

    Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçen yıl Anneler Günü’nde başlattığı ‘Annemin Ağacı’ kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. Geçen yıl 30 saatte 2 milyondan fazla fidanın bağışlandığı kampanya, annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri bu yıl da www.anneminagaci.com internet sitesi üstünden fidan sahiplenmeye çağırıyor.

    02.05.2022 - 16:10 |
    OGM’den 'her anne için bir ağaç'

    Türkiye orman varlığının korunması, geliştirilmesi ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten OGM, geçen yıl Anneler Günü kapsamında başlatılan ve 30 saatte 2 milyonu aşkın kişinin katıldığı kapmaya bu yıl da devam ediyor. OGM, ‘Annemin Ağacı’ kampanyası kapsamında www.anneminagaci.com internet sitesi üstünden anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları da veriliyor.

    OGM’den her anne için bir ağaç

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