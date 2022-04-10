°
Şehir seçiniz
    BİST2.3932.04EURO16.060.09USD14.740.06ALTIN922.760.85
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamOğlunu satırla öldüren baba: Çok pişmanım
    HaberlerYaşam Haberleri Oğlunu satırla öldüren baba: Çok pişmanım
    ABONE OL

    Oğlunu satırla öldüren baba: Çok pişmanım

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'i (32) satırla öldüren Murat Sürer (58) adliyeye sevk edildi. Sürer, çok pişman olduğunu söyledi.

    10.04.2022 - 14:14 |
    Oğlunu satırla öldüren baba: Çok pişmanım

    Olay, Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Murat Sürer ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış Sürer, tartışmaya başladı. Murat Sürer, yanında bulunan satırla oğlu Barış Sürer'in kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Barış Sürer'in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Oğlunu satırla öldüren baba: Çok pişmanım

    Polis ekipleri tarafından suç aleti satırla olay yerinde gözaltına Murat Sürer, bugün adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin, oğlunu neden öldürdüğü sorulan baba Murat Sürer, ifadesinde olayı anlattığını belirterek, "Çok pişmanım" dedi.

    Murat Sürer'in emniyette verdiği ifadede de oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi.

    GÜNCEL HABERLER

    SSB Demir açıkladı! KARGU, TSK'ya teslim edildi!

    SSB Demir açıkladı! KARGU, TSK'ya teslim edildi!

    Zelenskiy'den yeni çağrı: Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

    Zelenskiy'den yeni çağrı: Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

    İmran Han: Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor

    İmran Han: Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    SSB Demir açıkladı! KARGU, TSK'ya teslim edildi!

    SSB Demir açıkladı! KARGU, TSK'ya teslim edildi!

    Sıradaki Haber
    Zelenskiy'den yeni çağrı: Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

    Zelenskiy'den yeni çağrı: Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

    Sıradaki Haber
    Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlara zam sinyali

    Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlara zam sinyali

    Sıradaki Haber
    SGK resmen duyurdu! Flaş karar, iş göremezlik ödeneği, sigortalılık ve emeklilik işlemleri...

    SGK resmen duyurdu! Flaş karar, iş göremezlik ödeneği, sigortalılık ve emeklilik işlemleri...

    Sıradaki Haber