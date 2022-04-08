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    YaşamO ilimizde kar sürprizi! Her yer beyaza büründü
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    O ilimizde kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

    Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü.

    08.04.2022 - 23:54 | | İHA
    O ilimizde kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

    Ardahan ve çevresinde 2 gündür devam eden yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentte kartpostallık manzaralar da oluştu.

    Yavuz Irmak, Ardahan’da kar yağışının alışık olunan bir durum olduğunu söyleyerek, "Ardahan yaza hasret kaldı. Doğalgazı hiç kapatmadık. Haziran ayında bile kar görmüş bir milletiz" diye konuştu.

    O ilimizde kar sürprizi Her yer beyaza büründü

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