°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.650.05USD14.84-0.22ALTIN891.960.09
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamNişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
    HaberlerYaşam Haberleri Nişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
    ABONE OL

    Nişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

    Yozgat’ta, nişana gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

    03.05.2022 - 15:35 | | DHA
    Nişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

    Kaza, öğle saatlerinde Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin İnci (22) yönetimindeki 34 RDC 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

    Nişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı Ölü ve yaralılar var

    Kazada, Berivan İnci (16) yaşamını yitirdi, sürücü İnci ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İnci (42) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

    abah erken saatlerde Adana'dan yola çıkan 7 kişilik ailenin, sürücü Hüseyin İnci'nin nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittiği öğrenildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’nden kötü haber!

    Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’nden kötü haber!

    Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu

    Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu

    Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı

    Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’nden kötü haber!

    Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü’nden kötü haber!

    Sıradaki Haber
    Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı

    Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı

    Sıradaki Haber
    Maaş kesintisi ile ilgili flaş karar! KDK devreye girdi, aylık yeniden bağlanacak, geriye dönük ödeme...

    Maaş kesintisi ile ilgili flaş karar! KDK devreye girdi, aylık yeniden bağlanacak, geriye dönük ödeme...

    Sıradaki Haber
    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam geliyor! Oran verildi tarih belli oldu! Tek tek hesaplandı! 6 bin 650 lira...

    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam geliyor! Oran verildi tarih belli oldu! Tek tek hesaplandı! 6 bin 650 lira...

    Sıradaki Haber