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    YaşamMuğla'da korkunç olay! Ev arkadaşını çekiçle öldürdü
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    Muğla'da korkunç olay! Ev arkadaşını çekiçle öldürdü

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kişi tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.

    17.04.2022 - 23:40 | | İHA
    Muğla'da korkunç olay! Ev arkadaşını çekiçle öldürdü

    Edinilen bilgilere göre; Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi’nde yaşayan Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.İ., Gürol Uslu’nun başına çekiçle vurdu. C.İ. olay yerinde karakola giderek arkadaşı ile kavga ettiğini ve ölmüş olabileceğini söyledi. Eve sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Uslu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına C.İ.'nin işlemleri emniyette devam ediyor.

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