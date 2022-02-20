Minibüsün altında kalan görme engelli, hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Nizamettin Mahallesinde meydana geldi. Hasan E. (35) idaresindeki 28 NG 052 plakalı minibüs, geri manevra yaptığı sırada yolda yürüyen görme engeli bulunan Haydar Yıldırım'a çarptı. Minibüsün altında kalan Yıldırım'ı, fark eden sürücüsü aracını durdurdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kriko yardımıyla minibüsü kaldırarak Yıldırım'ı çıkardı. Sağlık ekibi Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Sürücü Hasan E., gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ordunun Altınordu ilçesinde geri manevra yapan minibüsün altında kalan görme engelli Haydar Yıldırım'ın (57) hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hasan E. yönetimindeki 28 NG 052 plakalı minibüsün geri geldiği, sırtı minibüse dönük olarak yokuş yukarı çıkan Haydar Yıldırım'ı altında kaldığı anlar yer aldı.