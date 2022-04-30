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    Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, bayram öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

    30.04.2022 - 10:36 | | İHA
    Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, vatandaşların mezarlar ziyaretlerinde sıkıntı yaşamaması için temizlik çalışması başlattı. Mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmaları, ekipler tarafından özenle ve titizlikle yapılıyor. Çalışmalar çerçevesinde büyükşehir belediyesi sorumluluk alanı içerisindeki İzmit Bağçeşme, Asri Mezarlık, Kuruçeşme Hatipköy, Tavşantepe ve kent mezarlıklarında oluşan otlar, çalılar, ara yollar temizlendi. Mezarlık içi ana yollar yıkandı ve çevre bakımları gerçekleştirildi.

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