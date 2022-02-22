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    Metrobüste korona paniği

    Avcılar-Söğütlüçeşme seferini gerçekleştiren metrobüste fenalaşan ve maske takmamakta ısrar eden yabancı uyruklu şahıs, yolculara zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    22.02.2022 - 11:54 |
    Metrobüste korona paniği

    Olay geçtiğimiz gün Avcılar - Söğütlüçeşme seferini gerçekleştiren bir metrobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metrobüste bulunan ve birden fenalaşarak bayılan yabancı uyruklu şahıs iki durak boyunca yerde yatarak yolculuk yaptı. Ardından diğer yolcuların yardımıyla kendine gelen ve ayakta durmakta bile güçlük çeken yolcu terlemeye ve sürekli öksürmeye başladı. Bir koltuğa oturtulan yolcunun fenalaşması diğer yolcularda korona paniğine yol açtı. Yolcular maske takmayan ve gittikçe fenalaşan adamı metrobüsten inmesi konusunda uyardı.

    “Adam çöp mü atalım”

    Şahıs metrobüsten inmemekte ve maske takmamakta ısrar edince bazı yolcular şaşın otobüsten atılmasını söyledi. Bu duruma bazı yolcular da şoföre seslenerek, “Adam ölüyor, biri ilgilensin. Aşağıya da inmiyor. Adam çöp mü atalım dışarı atalım” dedi. Bir durakta çağırılan güvenlik görevlisinin de araçtan inmesi ve hastaneye gitmesi konusunda ikna edemediği yolcu, maskesiz bir biçimde yolculuğuna devam ettiği Diğer yolcuların stres dolu anlar yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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