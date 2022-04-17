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    YaşamMarmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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    Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesinin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

    17.04.2022 - 00:57 | | Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)
    Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

    MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesinin batısında görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile zamanla Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbulda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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