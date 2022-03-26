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    YaÅŸamMardin'de akraba iki aile arasÄ±nda silahlÄ± kavga: 1 ölü, 2 yaralÄ±
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    Mardin'de akraba iki aile arasÄ±nda silahlÄ± kavga: 1 ölü, 2 yaralÄ±

    Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esinde, akraba iki aile arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± kavgada 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 1'i aÄŸÄ±r 2 kiÅŸi de yaralandÄ±.Â

    26.03.2022 - 00:47 | | Mehmet Ali DÄ°NLER/ KIZILTEPE (Mardin), (DHA)
    Mardin'de akraba iki aile arasÄ±nda silahlÄ± kavga: 1 ölü, 2 yaralÄ±

    Olay, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esi Ä°pek Mahallesi'nde meydana geldi. Seyda Cami Ã¶nÃ¼nde akraba iki aile arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek silahlÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada, Ferman ErtaÅŸ (31) vÃ¼cuduna isabet eden kurÅŸunlarla olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, Tuncay E. ve ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen 1 kiÅŸi de yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. YaralÄ±lar, saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Tuncay E.'nin hayati tehlikesinin olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ferman ErtaÅŸ'Ä±n cansÄ±z bedeni ise olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndanÂ otopsi iÃ§in morga gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

    Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â 

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