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    Kumar oynatılan kıraathaneye baskın

    Bursa'da kumar oynandığı tespit edilen kıraathaneye yapılan baskında 2 kişi suçüstü yakalandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

    31.03.2022 - 09:24 | | DHA
    Kumar oynatılan kıraathaneye baskın

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 2 kişi, suçüstü yakalandı. Bin lira ve oyun kağıtlarına el koyan ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 2 kişiye 3 bin 638'er lira para cezası uyguladı. Ayrıca 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan arama kaydı bulunan iş yeri sahibi B.D. 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan' suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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