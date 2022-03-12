Kredi kartı oyunu! Provizyon adı altında para çektiler

Mağdurların şikayet başvurusu üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri ilk etapta 7 oto kiralamacıyı gözaltına aldı. Bu kişilerden 4’ü tutuklandı. Operasyonun ikinci ayağında ise 6 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerden de 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

80 KİŞİ MAĞDUR

Polis ekipleri operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ve senetler de ele geçirdi. Oto kiralamacıların Provizyon oyunuyla 80’den fazla kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.