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    YaşamKredi kartı oyunu! Provizyon adı altında para çektiler
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    Kredi kartı oyunu! Provizyon adı altında para çektiler

    İstanbul’da dolandırıcılar, internet siteleri açıp piyasa değerinin altında otomobilleri kiraya verdi. Araç kiralayan müşterilerin kredi kartlarından provizyon adı altında para çektiler. Kiralık otomobili iade eden müşterilere, “Otomobilde çizikler olmuş” gibi çeşitli bahaneler sunarak paraları geri vermediler.

    12.03.2022 - 10:55 |
    Kredi kartı oyunu! Provizyon adı altında para çektiler

    Mağdurların şikayet başvurusu üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri ilk etapta 7 oto kiralamacıyı gözaltına aldı. Bu kişilerden 4’ü tutuklandı. Operasyonun ikinci ayağında ise 6 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerden de 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    80 KİŞİ MAĞDUR

    Polis ekipleri operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ve senetler de ele geçirdi. Oto kiralamacıların Provizyon oyunuyla 80’den fazla kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

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