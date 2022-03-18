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    YaşamKöyde sır olay! Karı koca evde bu halde bulundu
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    Köyde sır olay! Karı koca evde bu halde bulundu

    Uşak’ın Sivaslı ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan karı koca, komşuları tarafından evlerinde asılı halde ölü bulundu. Çiftin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    18.03.2022 - 18:12 | | İHA
    Köyde sır olay! Karı koca evde bu halde bulundu

    Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre iki çocukları olan Hüseyin Bozkurt (40) ve Yeter Bozkurt’un (39) evine gelen komşuları, çifti tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

    Köylülerin verdiği bilgilere göre; Eldeniz köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan ailenin 13 yaşında bir kızı ve üniversiteye giden 18 yaşında bir oğlu olduğu belirtildi. Maddi sıkıntılarının da bulunmadığını söyleyen köylüler; Hüseyin ve Yeter Bozkurt çiftinin çok iyi anlaştığını, herhangi bir sorunlarının olmadığını ve intihar etmeleri için bir neden görmediklerini ifade etti.

    Şüpheli şekilde ölü bulunan çiftin intihar mı yoksa bir cinayete mi kurban gittiklerinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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