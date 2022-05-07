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    YaşamKöyde korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu
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    Köyde korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

    Nevşehir'de boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulunurken, polis soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede ceset parçalarının gömüldüğü belirlendi.

    07.05.2022 - 18:02 | | Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)
    Köyde korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

    Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalara ayrılmış olan cesedin diğer parçalarla birlikte aynı yere gömüldüğü belirlendi. Kimlik tespiti henüz yapılamazken, cansız beden, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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