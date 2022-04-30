Köyde korkunç olay 24 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
Aydın'da korkunç bir olay yaşandı. Ağaçta asılı kişiyi görenler polise haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Evrim Gökçe olduğu ortaya çıktı.
30.04.2022 - 00:02 | | İHA
Olay, Kemer Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda birinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ağaçta asılı halde bulunan kişinin 24 yaşındaki Evrim Gökçe olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin olay yerine gelen arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.