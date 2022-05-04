Â°
Åžehir seÃ§iniz
    BÄ°ST2.4310.09EURO15.670.53USD14.71-0.59ALTIN892.300.26
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    YaÅŸamKorkunç olay! TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸini boÄŸmaya kalkÄ±ÅŸtÄ±
    HaberlerYaÅŸam Haberleri Korkunç olay! TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸini boÄŸmaya kalkÄ±ÅŸtÄ±
    ABONE OL

    Korkunç olay! TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸini boÄŸmaya kalkÄ±ÅŸtÄ±

    Ã‡orum'da tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Eda Ã–.'nÃ¼n (31) boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±karak Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸanÂ Nusret Ã–. (34), polis ekiplerince yakalandÄ±. Hastanede tedaviye alÄ±nanÂ Eda Ã–.'nÃ¼n hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

    04.05.2022 - 22:21 | | Yusuf Ã‡INAR/ Ã‡ORUM, (DHA)
    Korkunç olay! TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸini boÄŸmaya kalkÄ±ÅŸtÄ±

    Olay, dÃ¼n Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Nusret Ã–., bilinmeyen nedenle evde tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Eda Ã–yÃ¼ boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rmek istedi. BoÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± eÅŸinin kendinden geÃ§mesi Ã¼zerine Nusret Ã–., evden ayrÄ±ldÄ±. Sesleri duyan komÅŸularÄ±n ihbarÄ±yla adrese polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. KapÄ±yÄ± kÄ±rÄ±pÂ eve giren ekipler,Â hareketsiz halde yatan kadÄ±nÄ±, ilk mÃ¼dahale sonrasÄ± Hitit Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. YoÄŸun bakÄ±m servisinde tedaviye alÄ±nan Eda Ã–.'nÃ¼nÂ hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Olay sonrasÄ± kaÃ§an Nusret Ã–. iseÂ polis ekiplerince yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. PoliseÂ ifade vermediÄŸi belirtilen ÅŸÃ¼pheli, adliyeye sevk edildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Kripto paralarda Fed faizi etkisi! FlaÅŸ karar, dengeler deÄŸiÅŸti! Bitcoin ve Ethereum ve Altcoinâ€™ler...

    Kripto paralarda Fed faizi etkisi! FlaÅŸ karar, dengeler deÄŸiÅŸti! Bitcoin ve Ethereum ve Altcoinâ€™ler...

    Eski Bakan Bekir Sami Daçe hayatÄ±nÄ± kaybetti

    Eski Bakan Bekir Sami Daçe hayatÄ±nÄ± kaybetti

    AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son dakika geliÅŸmesi! Fed faiz kararÄ± sonrasÄ± deÄŸiÅŸti, zirveyi gördü! Gram altÄ±n, çeyrek altÄ±n, yarÄ±m altÄ±n ve tam altÄ±n...

    AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son dakika geliÅŸmesi! Fed faiz kararÄ± sonrasÄ± deÄŸiÅŸti, zirveyi gördü! Gram altÄ±n, çeyrek altÄ±n, yarÄ±m altÄ±n ve tam altÄ±n...

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Kripto paralarda Fed faizi etkisi! FlaÅŸ karar, dengeler deÄŸiÅŸti! Bitcoin ve Ethereum ve Altcoinâ€™ler...

    Kripto paralarda Fed faizi etkisi! FlaÅŸ karar, dengeler deÄŸiÅŸti! Bitcoin ve Ethereum ve Altcoinâ€™ler...

    SÄ±radaki Haber
    FED faizi kararÄ± açÄ±klandÄ±! Son dakika kararÄ±, 22 yÄ±l sonra bir ilk

    FED faizi kararÄ± açÄ±klandÄ±! Son dakika kararÄ±, 22 yÄ±l sonra bir ilk

    SÄ±radaki Haber
    4 MayÄ±s koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±! Ä°ÅŸte yeni vaka ve vefat sayÄ±sÄ±...

    4 MayÄ±s koronavirüs tablosu açÄ±klandÄ±! Ä°ÅŸte yeni vaka ve vefat sayÄ±sÄ±...

    SÄ±radaki Haber
    Merkez BankasÄ± sÄ±navsÄ±z personel alacak! Ä°ÅŸte iÅŸçi alÄ±mÄ± baÅŸvur ÅŸartlarÄ±!

    Merkez BankasÄ± sÄ±navsÄ±z personel alacak! Ä°ÅŸte iÅŸçi alÄ±mÄ± baÅŸvur ÅŸartlarÄ±!

    SÄ±radaki Haber