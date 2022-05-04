Olay, dÃ¼n Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Nusret Ã–., bilinmeyen nedenle evde tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Eda Ã–yÃ¼ boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rmek istedi. BoÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± eÅŸinin kendinden geÃ§mesi Ã¼zerine Nusret Ã–., evden ayrÄ±ldÄ±. Sesleri duyan komÅŸularÄ±n ihbarÄ±yla adrese polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. KapÄ±yÄ± kÄ±rÄ±pÂ eve giren ekipler,Â hareketsiz halde yatan kadÄ±nÄ±, ilk mÃ¼dahale sonrasÄ± Hitit Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. YoÄŸun bakÄ±m servisinde tedaviye alÄ±nan Eda Ã–.'nÃ¼nÂ hayati tehlikesinin bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Olay sonrasÄ± kaÃ§an Nusret Ã–. iseÂ polis ekiplerince yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. PoliseÂ ifade vermediÄŸi belirtilen ÅŸÃ¼pheli, adliyeye sevk edildi.