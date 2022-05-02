Kaza, saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda TEM Otoyolu Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼ yol ayrÄ±mÄ±, Yalova istikametinde meydana geldi. D.Ã–. idaresindeki 34 ERR 125 plakalÄ± cip ile S.C. yÃ¶netimindeki 11 AAV 999 plakalÄ± otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. KazayÄ± gÃ¶renler, durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne bildirdi. Ä°hbarla olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, araÃ§larÄ±n iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ÅŸanlarÄ± kurtardÄ±. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ D.Ã–. ve yanÄ±ndaki E.K. ile otomobildeki E.T., T.T., Ä°.Ã‡. ve Y.Ã‡. yaralandÄ±. Ä°lk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan 6 yaralÄ±, ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±lardan E.T. hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â