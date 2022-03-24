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    YaşamKonya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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    Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

    24.03.2022 - 09:54 | | DHA
    Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

    Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Açıkgöz (42) yönetimindeki 06 CHV 739 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Acar'ın (23) kullandığı 42 B 1390 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Yusuf Açıkgöz ve Mehmet Acar ile yanında bulunan Semiha Acar (46), Goncagül Koçak (39), Ayşegül Koçak (38), Kısmet Koçak (14) ve Hülya Koçak (18) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu tespit edilen Semiha Acar, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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