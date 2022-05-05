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    Kocaeli'de 5 katlı binada yangın

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

    05.05.2022 - 13:38 | | Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)-
    Kocaeli'de 5 katlı binada yangın

    Yangın, Merkez Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Alevlerin yükseldiği evdeki Suat A. ile annesi ve diğer bina sakinleri hızlıca dışarı çıktı, ardından itfaiyeye haber verildi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, evde de hasar oluştu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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