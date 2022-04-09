Kilolu insanların nasıl fit görünebileceklerini anlattı giyilebilecek kombinleri sıraladı! İşte Tasarımcı Gizem Altıntaş'tan o tüyolar...

Tasarımcı Gizem Altıntaş, kilolu insanların doğru giyim seçimiyle daha fit nasıl gözükebileceklerini anlattı; “Kilolu kadınlar için herkes tarafından bilinen ve uygulanan giyim şekillerinden biri genellikle koyu renkler seçmek ve kiloyu gizleyecek desenler kullanmaktır. Kilolu olmanın güzel giyinmeye engel olmadığını ve bedeninize uygun seçimlerle gayet şık kombinler yapabileceğinizi unutmamalısınız. Burada önemli olan vücudunuzu tanımak, ona uygun kombinler yapmak ve size yakıştığına emin olduğunuz renkleri sıklıkla tercih etmek olacaktır. Kilolarımızı saklamak için başvurduğumuz en sık yöntemlerden biri sahip olduğumuz bedenden daha büyük beden pantolonlar tercih etmek olsa da açıkçası bu yöntem sizi olduğundan daha kilolu göstermeye sebep olur. Burada önemli olan eğer bacak, basen, karın bölgesinde fazla kilolar olduğunu düşünüyorsanız daha koyu renklerde alt giyim tercihleri yapmak olacaktır. Krem veya beyaz gibi renklerden özellikle kaçınarak lacivert, siyah, koyu yeşil renklerinde pantolonlar tercih edebilirsiniz. Her sezon öne çıkan modeller arasından düz kesim pantolonları, beli lastikli pantolon, sihirli bedeni saran korseli pantolon ve kanvas modellerini özellikle tercih edebilirsiniz.”

Gizem Altıntaş sözlerine şöyle devam etti; “Etek seçiminde de dikey çizgili modeller tercih etmek sizi daha ince gösterecektir. Kilolu kadınlar için giyim önerilerimden bir diğeri ise alt giyimde koyu rengin yanında daha az hareketli desenler kullanmaları olacaktır. Koyu renk pantolonların yanı sıra kombininizi öne çıkarmak için üst giyimde daha canlı renkler tercih edebilirsiniz. Fazla hareket ve çokalı modellerden uzak durup, kamufle etmek istediğiniz bölümlerinize göre kombin yapmak en doğrusu olacaktır.”