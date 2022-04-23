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    YaşamKayseri'de torun dehşeti! Anneannesini elleriyle boğarak öldürdü
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    Kayseri'de torun dehşeti! Anneannesini elleriyle boğarak öldürdü

    Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, tartıştığı anneannesi Havva Ruhcan'ı (76) elleriyle boğarak öldüren İsmail Alkız (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    23.04.2022 - 23:36 | | Olcay DÜZGÜN- Metin DEĞİRMENCİ/ YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)
    Kayseri'de torun dehşeti! Anneannesini elleriyle boğarak öldürdü

    Olay, 2 gün önce, gece saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alkız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Havva Ruhcan ise ilçe mezarlığında toprağa verildi. 

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