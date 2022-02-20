Kayseri'de dehÅŸet! TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± husumetlisini omzundan vurdu

Olay, saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda Melikgazi ilÃ§esi KazÄ±mkarabekir Mahallesinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Ä°brahim Y., husumetlileriyle kavga etmek iÃ§in arkadaÅŸÄ±nÄ±n plakasÄ±z ve Ã§ekme belgeli otomobilini aldÄ±. Adrese gelen Ä°brahim Y., husumetlileri ile tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra otomobiline binip olay yerinden ayrÄ±lmak istediÄŸiÂ sÄ±rada Cengizhan G.'nin silahlÄ± saldÄ±rÄ±na uÄŸradÄ±. Tabancayla omzundan vurulan Ä°brahim G., yaralandÄ±. Olay yerinden otomobille uzaklaÅŸanÂ yaralÄ±, YenikÃ¶y Mahallesi Lefke Caddesinde Ã§evredekilerden yardÄ±m istedi. Ä°hbar sonrasÄ± olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±yÄ± Erciyes Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Polis, silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.